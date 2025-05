Iran: fonti USA, colloqui incoraggianti, proseguiranno

Keystone-SDA

Un alto funzionario statunitense ha descritto positivamente il quarto round di colloqui con l'Iran sul suo programma nucleare, affermando che un altro round si svolgerà a breve.

(Keystone-ATS) I colloqui in Oman, guidati dall’inviato speciale Steve Witkoff, “sono stati di nuovo sia diretti che indiretti e sono durati oltre 3 ore”, ha dichiarato un alto funzionario dell’amministrazione in condizione di anonimato.

“È stato raggiunto un accordo per proseguire con i colloqui e continuare a lavorare sugli aspetti tecnici. Siamo incoraggiati dall’esito di oggi e attendiamo con ansia il nostro prossimo incontro, che si terrà nel prossimo futuro”.

Da parte sua il portavoce del ministero degli esteri iraniano Email Baghaei ha dichiarato che “il quarto round di negoziati indiretti Iran-USA si è concluso; colloqui difficili ma utili per capire meglio le rispettive posizioni e per trovare modi ragionevoli e realistici per affrontare le differenze”.