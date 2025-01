Iran: Cecilia Sala libera, in viaggio verso Italia

Keystone-SDA

È decollato stamattina, da Teheran, l'aereo che riporta a casa la giornalista italiana Cecilia Sala. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia”, si legge in una nota della presidenza del Consiglio.

L’Iran, attraverso il dipartimento media della cultura e il ministero della Guida islamica, parlando con l’ANSA, si è limitato per ora a confermare la notizia della liberazione della giornalista, fermata a Teheran lo scorso 19 dicembre e rinchiusa nel carcere di Evin.

Il direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), Giovanni Caravelli, a quanto si apprende, è andato personalmente a Teheran per prendere Cecilia Sala. L’atterraggio dell’aereo con i due a bordo è previsto intorno alle 15.30 a Roma Ciampino.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia Sala, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”, si legge nella nota di Palazzo Chigi. La presidente, viene spiegato, “ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa”.

Il compagno Daniele Raineri ha detto all’ANSA: “l’ho sentita, mi ha detto; ci vediamo tra poco. Era emozionata e contentissima. Le ho risposto anche io: ci vediamo a Roma”.

Mentre il papà ha dichiarato che “dirò a Cecilia che sono orgoglioso di lei e della capacità e la compostezza che ha avuto in questa vicenda. Nei suoi giorni di prigionia l’ho sentita tre volte. In questo periodo ho avuto l’impressione di una partita a scacchi, ma i giocatori non erano soltanto due. A un certo punto la scacchiera si è affollata e questo ha creato forti timori in un genitore come me, che purtroppo ignora le mosse”.

“Fortunatamente io e Antonio Tajani (vicepremier e ministro degli affari esteri, ndr) abbiamo abitato per dodici anni a due passi l’uno dall’altro e c’è stata una frequentazione trasformata in un’amicizia. Il conforto di un’informazione, pur tutelata ma diretta e immediata indubbiamente ha aiutato molto”.