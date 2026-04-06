Iran: capo dell’intelligence dei Pasdaran ucciso in un raid

Keystone-SDA

Il capo dell'intelligence dei Pasdaran, Seyed Majid Khademi, è stato ucciso in un raid attribuito a USA Israele: è quanto reso noto dallo stesso corpo dei Guardiani della rivoluzione in un comunicato citato dai media iraniani.

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(Keystone-ATS) “Continueremo a dar loro la caccia uno per uno”, ha commentato Israel Katz, ministro della difesa israeliano, a margine di un vertice con il capo di Stato maggiore Eyal Zamir. “I Guardiani della rivoluzione stanno sparando sui civili e noi stiamo eliminando i capi dei terroristi”, ha aggiunto Katz citato dai media locali.

Da parte sua l’agenzia di stampa iraniana FARS, ripresa dai media internazionali, riferisce che le forze statunitensi e israeliane hanno bombardato due unità abitative nella città di Qaleh Mir, nella contea del Baharestan, un’area densamente popolata nella provincia di Teheran, uccidendo almeno 13 persone, tra cui 6 bambini.

“A seguito degli attacchi americano-sionisti di ieri sera nella provincia di Teheran, purtroppo un gruppo di civili, tra cui 4 bambine e 2 bambini di età inferiore ai 10 anni, sono stati martirizzati”, afferma ancora l’agenzia, vicina ai Pasdaran.

Il governatore del Baharestan ha dichiarato alla FARS che le operazioni di rimozione delle macerie e di ricerca per soccorrere eventuali persone intrappolate sotto le macerie sono ancora in corso.

“Se gli attacchi contro obiettivi civili si ripeteranno, le prossime fasi delle nostre operazioni offensive e di rappresaglia saranno molto più devastanti e diffuse”, ha dichiarato un portavoce del Comando militare centrale iraniano una dichiarazione pubblicata dall’emittente statale IRIB su Telegram.

Secondo la portavoce del governo iraniano Fatemeh Mohajerani, complessivamente, oltre 100’000 siti civili sono stati colpiti in tutto il paese dall’inizio della guerra, il 28 febbraio. Decine di università, scuole e centri di ricerca sono stati finora danneggiati dagli attacchi aerei statunitensi e israeliani.

“Il nemico non può tollerare i successi dell’Iran”, ha dichiarato Mohajerani, secondo quanto riportato dal canale televisivo iraniano in lingua inglese Press TV, ripreso da Iran International, media di opposizione basato a Londra.