Iran: attacco con droni a raffinerie in vari Paesi arabi

Keystone-SDA

Droni iraniani hanno colpito delle raffinerie in Kuwait e Arabia Saudita. Missili di Teheran sono tornati a colpire anche il principale impianto di gas del Qatar.

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(Keystone-ATS) In un attacco è stato centrato uno dei più grandi impianti kuwaitiani questa mattina, provocando un incendio in una delle sue unità, secondo quanto riportato dai media statali. Poco fa un altro drone ha colpito una seconda raffineria, hanno riferito le autorità locali, aggiungendo che non ci sono state vittime.

Un drone si è inoltre schiantato contro la raffineria saudita Samref, situata nella zona industriale di Yanbu, sulla costa del Mar Rosso, e “la valutazione dei danni è in corso”, ha dichiarato questa mattina il ministero della Difesa saudita.

Il ministero aveva precedentemente affermato di aver intercettato un missile balistico diretto al porto della città. La raffineria Samref è di proprietà del colosso petrolifero saudita Aramco e della Mobil Yanbu Refining Company Inc., una filiale di ExxonMobil.

Il Qatar ha da parte sua segnalato un attacco missilistico iraniano e ulteriori danni significativi al suo principale impianto di gas, già colpito ieri.

“Lo Stato del Qatar è stato preso di mira da missili balistici lanciati dall’Iran, che hanno colpito la città industriale di Ras Laffan causando danni”, ha dichiarato il Ministero della Difesa qatariota su X.

“La raffineria è stata nuovamente colpita da un missile; sta bruciando”, ha riferito da parte sua la televisione di stato iraniana su Telegram. La compagnia energetica statale QatarEnergy ha segnalato nuovi incendi e “danni considerevoli” presso il principale sito di produzione di gas naturale liquefatto (gnl).

Due dei tre incendi scoppiati oggi sono stati completamente spenti dalle forze di protezione civile del Qatar, secondo il Ministero dell’Interno del Paese del Golfo. Non sono state segnalate vittime.