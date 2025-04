Iran: aerei antincendio russi dopo esplosione Bandar Abbas

Keystone-SDA

Due aerei russi anti-incendio sono arrivati questa mattina all'aeroporto di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, per contribuire a spegnere l'incendio scoppiato sabato dopo l'esplosione al porto iraniano di Shahid Rajae.

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato l’ambasciata russa a Teheran, citata dalla televisione di stato, aggiungendo che un terzo aereo sarà inviato presto.

Il Ministero russo per le emergenze ha dichiarato ieri che un aereo anfibio Beriev Be-200 specializzato nella lotta agli incendi, nonché un aereo da trasporto militare Ilyushin Il-76, saranno inviati in Iran per contribuire alle operazioni.

La maggior parte dell’incendio è stata spenta ieri, ma il rogo si è esteso la notte scorsa, dopo nuove esplosioni avvenute in altri container.

Nel frattempo il bilancio delle vittime della terribile esplosione nel porto di Shahid Rajaee, una sezione del porto strategico di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, è salito a 46, ha dichiarato oggi il Dipartimento provinciale per la gestione delle crisi.