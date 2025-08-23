La televisione svizzera per l’Italia

Iran: abbiamo ucciso sei terroristi legati a Israele

Keystone-SDA

Le forze iraniane hanno reso noto di aver ucciso sei membri di un gruppo definito "terrorista legato a Israele" durante un'operazione nel sud-est del Paese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Durante un intenso scontro a fuoco con i terroristi nella provincia del Sistan-Baluchistan, sei degli assalitori sono stati uccisi e due arrestati”, ha scritto l’Irna, citando un comunicato dei servizi segreti del Paese. Il luogo esatto dell’attacco e la data non sono stati specificati.

“I documenti disponibili indicano la natura sionista” del gruppo, che intendeva attaccare “uno dei centri vitali nella parte orientale del Paese”, ha aggiunto Irna, senza fornire ulteriori dettagli. L’agenzia ha riferito che “il gruppo operativo principale” era composto da “sette terroristi non iraniani”. La loro nazionalità non è stata specificata. Due ufficiali dei servizi segreti provinciali e un poliziotto sono rimasti feriti, ha aggiunto l’Irna.

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR