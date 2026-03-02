Iran: “Hormuz è chiuso, colpiremo chi cerca di passare”

Keystone-SDA

Il comandante del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica in Iran ha affermato che lo Stretto di Hormuz è chiuso e che Teheran colpirà qualsiasi nave che tenti di attraversarlo. Lo scrive l'agenzia di stampa britannica Reuters sul proprio sito.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo Stretto di Hormuz è il braccio di mare, lungo circa 60 chilometri e largo 30, che separa l’Iran, a nord, dalla penisola di Musandam, exclave dell’Oman circondata dal territorio degli Emirati Arabi Uniti, a sud. È un punto di grandissima importanza strategica poiché qui transita circa un quarto della produzione mondiale di petrolio.