Iran, Parlamento approva piano per togliere 4 zeri dalla moneta

Il Parlamento iraniano ha approvato la rimozione dei quattro zeri dalla valuta nazionale, il rial, dopo anni di dibattiti sulla questione, nell'ambito di un disegno di legge sulle riforme della legge bancaria e monetaria iraniana.

(Keystone-ATS) L’approvazione è stata presa alla luce della crisi economica che ha attanagliato il Paese negli ultimi anni, in particolare del recente ripristino delle sanzioni, entrate in vigore a seguito dell’attivazione del meccanismo di snapback sulle attività nucleari dell’Iran.

Il valore del rial ha subito un forte calo rispetto al dollaro negli ultimi giorni, poiché ogni 1.152.000 rial equivalgono oggi a un dollaro. Secondo l’Irna, l’agenzia di stampa iraniana della Repubblica Islamica, il disegno di legge è stato approvato per la prima volta dalla Commissione Economica del Parlamento due mesi fa, al fine di agevolare le transazioni monetarie.

La Banca Centrale ha il compito di preparare il terreno per la sostituzione di 10.000 rial attuali con un nuovo rial, entro due anni, in base alla nuova legge, e la nuova valuta entrerà in vigore tra tre anni.

