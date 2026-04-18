Iran, Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa

Keystone-SDA

Il comando militare iraniano afferma di aver nuovamente chiuso Hormuz a causa del blocco navale statunitense imposto ai porti iraniani.

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(Keystone-ATS) Il portavoce del comando di Khatamolanbia, Ebrahim Zolfaghari, ha dichiarato che il controllo dello Stretto di Hormuz torna alla situazione precedente e sarà rigorosamente esercitato dalle forze armate iraniane. “La decisione dell’Iran è dovuta alla mancanza di impegno da parte degli Stati Uniti e al loro cosiddetto blocco, che è pirateria e rapina”, ha aggiunto.

“Abbiamo acconsentito in buona fede al passaggio di alcune navi mercantili e petroliere attraverso lo Stretto, ma ora l’Iran continuerà a controllare la via navigabile finché gli Stati Uniti non porranno fine al blocco e le navi non potranno circolare liberamente da e verso l’Iran”, ha affermato, secondo quanto riportato dall’agenzia Fars.

In precedenza un convoglio di petroliere in partenza dal Golfo era transitato stamane nello Stretto di Hormuz. Lo mostravano i dati MarineTraffic citati da Bbc. Si potevano osservare diverse imbarcazioni in movimento, tra cui, secondo il sito, navi progettate per il trasporto di petrolio, gas di petrolio liquefatto e prodotti chimici.

Il blocco dei porti è un’azione militare mirata: la Marina USA impedisce a tutte le navi (di qualsiasi nazionalità) di entrare o uscire dai porti iraniani nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman.

Non si tratta però di un blocco completo dello Stretto di Hormuz: le navi che transitano nello stretto dirette verso altri paesi (ad esempio Arabia Saudita, Emirati, Qatar) possono passare normalmente.