Iran, enorme chiazza di petrolio vicino a Kharg di origine non nota

Keystone-SDA

Immagini satellitari diffuse dall'osservatorio ambientale Ceobs mostrano un'enorme chiazza di petrolio rilevata nelle vicinanze dell'isola iraniana di Kharg, situata nel Golfo Persico.

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(Keystone-ATS) Secondo questo organismo, che ha sede nel Regno Unito, si tratta di una delle più grandi chiazze di petrolio individuate nell’area dall’inizio dell’offensiva israelo-americana contro l’Iran del 28 febbraio scorso. L’origine di questa marea nera non è nota, ha aggiunto il Ceobs sui social.

La chiazza si estendeva giovedì su oltre 50 km2, ha riportato il New York Times sulla base di immagini satellitari analizzate dalla società specializzata Orbital Eos. Il quotidiano americano aggiunge che in mare potrebbe trovarsi una quantità di petrolio pari a “oltre 3.000 barili”.

Kharg, situata nel nord del Golfo, è il principale terminal petrolifero iraniano, attraverso il quale transita normalmente il 90% del greggio controllato da Teheran. Alla fine di marzo, il presidente americano Donald Trump aveva minacciato di “annientare” l’isola se l’Iran non avesse riaperto lo stretto di Hormuz alla navigazione.

Centinaia di navi, tra cui petroliere, sono bloccate nel Golfo a seguito di questo blocco, aggravato da un blocco americano dei porti iraniani. Secondo il Ceobs, la chiazza di petrolio sta derivando verso sud e “sembra poco probabile che venga trattata in modo adeguato”.