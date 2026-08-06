Iran, ‘non stiamo negoziando con gli Usa su Hormuz, solo con Oman’

Keystone-SDA

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L'Iran nega di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo Stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo ha dichiarato ai media iraniani, citato da Cnn, il viceministro degli Esteri, Kazem Gharibabadi.

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(Keystone-ATS) “L’affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l’Iran è falsa”, ha dichiarato in un’intervista televisiva. “Non ci sono stati negoziati”, ha aggiunto Gharibabadi, riconoscendo però che Teheran ha ricevuto messaggi dagli Usa sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti.

Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di “ottimi colloqui” in corso con Teheran.