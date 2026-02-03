Inviato Usa Witkoff in arrivo in Israele per colloqui sull’Iran

Keystone-SDA

L'inviato del presidente Usa Steve Witkoff atterrerà oggi in Israele dove incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu, il capo di stato maggiore dell'esercito Eyal Zamir e il direttore del Mossad David Barnea.

1 minuto

(Keystone-ATS) I colloqui, riferisce Ynet, dovrebbero iniziare intorno alle 16 (le 15 ora svizzera). Secondo diverse fonti e indiscrezioni dei media israeliani, l’incontro sarà incentrato sui colloqui dell’amministrazione Trump con l’Iran.

Israele infatti chiede che qualsiasi accordo con Teheran includa la cessazione dell’arricchimento, la rimozione dell’uranio arricchito dal Paese, limiti alla produzione di missili balistici e la fine del sostegno a Hezbollah, Houthi, Hamas e Jihad islamica a Gaza, ha dichiarato una fonte a Haaretz.

Se le richieste non saranno incluse in un accordo tra Stati Uniti e Iran, si prevede che Israele sosterrà un attacco all’Iran con l’obiettivo di rovesciare il regime della Repubblica islamica.