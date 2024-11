Investitori attendono il voto Usa, calano dollaro e Bitcoin

Keystone-SDA

Il dollaro cala ai minimi di agosto e i rendimenti dei Treasury scendono con gli investitori che rivedono le loro scommesse su una possibile vittoria di Donald Trump alle elezioni.

(Keystone-ATS) Il Bloomberg Dollar Spot Index perde lo 0,7% mentre i rendimenti sui Treasury a 10 anni calano di 10 punti base al 4,28% dopo che un nuovo sondaggio ha indicato che i trader potrebbero sottovalutare le chance di vittoria di Kamala Harris.

Il peso messicano – che ha risentito molto dell’ipotesi di nuove tariffe da parte di Trump – avanza mentre il Bitcoin, volato con il sostegno di Trump alle criptovalute, perde terreno.

Un sondaggio del Des Moines Register ha evidenziato che Harris è avanti di tre punti percentuali su Trump nello stato, offrendo un’indicazione su come potrebbe essere la performance della vicepresidente in Wisconsin, uno dei tre stati del “Blue Wall” che la campagna di Harris ritiene essenziali per la vittoria.