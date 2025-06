Investire negli Usa? Aziende svizzere al momento stanno a guardare

Keystone-SDA

Aspettare e vedere: sembra essere questa la posizione adottata dalle grandi aziende elvetiche di fronte alla politica commerciale del presidente americano Donald Trump.

2 minuti

(Keystone-ATS) Poche di loro stanno attualmente prendendo in considerazione l’invito dell’ormai quasi 79enne a investire massicciamente negli Stati Uniti.

Malgrado la minaccia dei dazi la maggior parte delle società è al momento piuttosto riluttante nel lanciarsi oltreoceano: “le imprese non sanno se ci sarà una recessione negli Stati Uniti e se il mercato americano rimarrà attraente”, spiega all’agenzia Awp Rahul Sahgal, direttore della Camera di commercio Svizzera-Usa.

Contattata da Awp Swatch dice di voler rimanere fedele alla produzione elvetica, essenziale per i suoi clienti: verranno comunque aperti nuovi negozi negli usa. L’azienda chimica Clariant, il fabbricante di ascensori Schinder e lo specialista di impianti dentali Straumann sono già presenti con fabbriche negli Stati Uniti e non hanno intenzione di espandere la produzione. Lo farà invece Lindt & Sprüngli, ma è una decisione presa da tempo, non legata i recenti sviluppi. Il gigante alimentare Nestlé già produce localmente il 90% degli articoli venduti negli Usa. Sulla stessa lunghezza d’onda è lo specialista degli aromi Givaudan, che intende perseguire la sua strategia di produzione locale per servire il mercato locale. Il colosso della logistica Kühne+Nagel fa affidamento sulla domanda: se i clienti desidereranno una presenza ancora più forte nel paese l’impresa si adatterà.

Hanno per contro annunciato investimenti i colossi farmaceutici Roche e Novartis. Sandoz invece non si sta muovendo e anche Lonza si limita a osservare la situazione. Al di fuori del comparto dei medicinali solo tre imprese hanno annunciato nuovi finanziamenti negli Usa: si tratta del costruttore industriale Georg Fischer, del gigante dell’elettrotecnica ABB e di Galderma, società attiva nel campo delle cure dermatologiche.