La televisione svizzera per l’Italia

Intervento artistico sulla Collezione Bührle al Kunsthaus di Zurigo

Keystone-SDA

L'artista concettuale di origine friburghese Nathalie Duc farà un intervento artistico sulla Collezione Bührle al Kunsthaus di Zurigo sabato, apponendo 440 ruote dentate sulle pareti di una mostra. Si tratta del culmine di un'inchiesta durata due anni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Il progetto artistico nell’ambito delle “Kunsthaus Stories”, fa parte della “piattaforma immaginaria d’azione” denominata “Secret de sucre” (segreto di zucchero), lanciata dall’artista nel 2009. L’investigazione, iniziata a settembre 2023, è terminata lo scorso aprile.

L’intervento consiste nel piazzare 440 ruote dentate in legno colorate di rosa o di nero su un’installazione interattiva proposta dal Kunsthaus nella mostra “Un futuro per il passato. Collezione Bührle: arte, contesto, guerra e conflitto”, che serve a raccogliere le opinioni dei visitatori. Su ciascuna ruota vi è una frase diversa in inglese con la quale l’artista pone il suo sguardo sulla Collezione Bührle e sulla sua relativa ricerca.

La particolarità di queste ruote dentate è che sono difettose: i denti dell’ingranaggio non si incastonano negli appositi spazi. Ciò sta ad indicare una disfunzione del sistema del mercato dell’arte, come aveva spiegato l’artista in un’intervista a Keystone-ATS. Le ruote dentate hanno otto denti, un numero che riveste una grande importanza nel lavoro dell’artista romanda e funge da sua firma.

Sabato, Duc aprirà le danze con un discorso alle 10:08, seguito dall’intervento artistico alle 10:38, informa l’artista sul suo sito web. Ci sarà poi una discussione con il pubblico in seno all’esposizione. A fine giornata, le ruote verranno riordinate, segnando la fine dell’intervento artistico.

Regolamentare mercato dell’arte

La prestigiosa collezione accumulata fra il 1936 e il 1956, dal mercante d’armi zurighese Emil Georg Bührle (1890-1956) è composta di 633 opere. Molte di esse avevano proprietari ebrei all’epoca della Seconda Guerra mondiale, ha confermato una valutazione indipendente dello storico zurighese Raphael Gross fra il 2023 e il 2024.

Gli scambi con una dozzina di ricercatori hanno permesso a Duc di realizzare che Bührle era soltanto uno dei tanti attori dal dubbio comportamento in un sistema molto più vasto. Secondo l’artista, è questo sistema che deve essere studiato per regolamentare l’attuale mercato dell’arte, che è opaco e spesso legato a pratiche criminali.

L’artista propone inoltre la creazione di 26 uffici cantonali di regolazione del mercato dell’arte, che denomina ORMA. Lo scorso mese di giugno Duc ha esposto le 440 ruote dentate in una mostra alla Galerie de la Cathédrale di Friburgo.

AccueilCollegamento esterno

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR