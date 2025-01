Interroll: fatturato in calo nel 2024, ordini stabili

Keystone-SDA

Fatturato in calo ma nuovi ordinativi stabili, in un quadro generale definito difficile, per Interroll, società con sede a Sant'Antonino (TI) che opera a livello mondiale nel settore dell'automazione dei processi logistici e di lavorazione.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando alle prime indicazioni sul 2024 diffuse oggi, i ricavi si sono attestati a 527 milioni di franchi, in flessione del 5% rispetto all’esercizio precedente. In valute locali la contrazione si è limitata al 2%. Da parte loro le nuove commesse sono per contro rimaste immutate a 520 milioni di franchi, un dato che si trasforma però in un +3% al netto degli influssi monetari. Sul fronte della redditività, il margine Ebit dovrebbe essere solo leggermente inferiore all’anno precedente, fa sapere la dirigenza: se ne saprà di più alla presentazione dei conti dettagliati il prossimo 13 marzo.

“Nonostante il contesto difficile, l’anno scorso abbiamo ottenuto un buon risultato”, afferma il Ceo Ingo Steinkrüger, citato in un comunicato. “Sebbene i fattori fondamentali del mercato rimangano intatti e offrano nuove opportunità, l’attuale contesto economico e geopolitico porrà probabilmente sfide anche nel prossimo futuro: ci impegniamo a mantenere la disciplina dei costi e a promuovere l’innovazione, assicurandoci di continuare a servire efficacemente i nostri clienti e di essere pronti per qualsiasi ripresa del mercato”, assicura il manager con doppio diploma di ingegnere meccanico e ingegnere industriale conseguito alla scuola universitaria professionale di Colonia (D).

La reazione degli investitori alle comunicazioni odierne non è stata positiva: alla borsa di Zurigo l’azione Interroll in mattinata perdeva oltre il 2%, nel quadro di un mercato generalmente in rialzo frazionale. Dall’inizio di gennaio il corso è salito dell’11%, ma sull’arco di un anno la performance è negativa: -13%.

Fondata nel 1959, Interroll è quotata in borsa dal 1997. L’impresa fornisce rulli di trasporto, motori e azionamenti per sistemi di trasporto, convogliatori a rulli e smistatori, nonché sistemi di stoccaggio dinamico. I suoi prodotti trovano impiego nei servizi postali e di consegna, nell’e-commerce, negli aeroporti, nonché nell’industria automobilistica, alimentare e della moda. Tra i clienti figurano marchi quali Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Siemens, Walmart e Zalando.