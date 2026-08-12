Insolvenze ai massimi da 30 anni

Keystone-SDA

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Il tessuto economico svizzero sta attraversando una fase difficile: nel primo semestre 7496 aziende hanno dichiarato fallimento per insolvenza.

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(Keystone-ATS) Un numero che non si registrava dal lontano 1994, stando alle indicazioni odierne della società di informazioni economiche Dun & Bradstreet (D&B).

Rispetto allo stesso periodo del 2025 si registra una crescita del 54,7%. Tradotto in termini quotidiani, significa che ogni giorno circa 41 imprese hanno dovuto chiudere i battenti, sottolineano gli esperti di D&B. Se il ritmo dovesse mantenersi costante, si prevede che il totale annuo possa raggiungere quota 15’000, superando ampiamente i 11’856 dell’anno precedente.

Il dato va però contestualizzato: dietro all’impennata c’è infatti anche un importante cambiamento normativo. Dall’inizio del 2025, gli enti pubblici (come le autorità fiscali e gli assicuratori sociali) sono obbligati per legge a procedere in modo più rigido al recupero dei crediti tramite procedure esecutive.

“L’aumento è solo in parte di natura economica”, spiega Dirk Radetzki, dirigente di D&B, citato in un comunicato. “Questo cambiamento rende difficile il confronto con gli anni passati: molti dei casi attuali, con le vecchie regole, non sarebbero mai arrivati a una procedura fallimentare. A livello economico, a spingere verso la chiusura sono ancora gli elevati costi di finanziamento e la debole domanda in settori chiave come l’edilizia, il commercio e la ristorazione”.

La tendenza ha una portata geografica quasi totale. In 25 dei 26 cantoni si è registrato un incremento delle bancarotte: l’unica eccezione è Svitto. I numeri più alti si osservano a Zurigo (1261), Ginevra (788) e nel canton Vaud (717).

Sul fronte dei settori produttivi, l’artigianato guida la classifica con 1053 fallimenti, seguito dalla ristorazione (770) e dal commercio al dettaglio (626). Praticamente tutti i comparti hanno visto crescere le proprie difficoltà, fatta eccezione per il ramo delle costruzioni, che registra invece un calo.

Un dato che potrebbe sorprendere riguarda l’età delle aziende fallite: contrariamente a quanto si potrebbe pensare, a crollare non sono solo le giovani start-up, ma soprattutto le imprese più longeve. Le aziende con più di dieci anni di attività rappresentano il 38% dei casi (2814 fallimenti), seguite da quelle con un’età compresa tra i 5 e i 10 anni (2027 casi, pari al 27%).

“È estremamente insolito che la Svizzera venga colpita in così tanti cantoni e settori contemporaneamente”, commenta Radetzki. “Questo rafforza l’idea che ci troviamo di fronte a un effetto sistemico, piuttosto che a crisi settoriali specifiche. La riforma legislativa sta mettendo in luce una vulnerabilità che per anni è rimasta nascosta, colpendo duramente quelle aziende storiche che già da tempo operavano al limite del proprio equilibrio finanziario”, conclude l’esperto.