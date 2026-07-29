Inseguimento e sparatoria in autostrada in Brasile, cinque morti

Keystone-SDA

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Cinque persone - tra cui un agente della polizia militare - sono morte al termine di un inseguimento seguito da una sparatoria sull'Avenida Brasil, una delle principali arterie urbane di Rio de Janeiro.

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(Keystone-ATS) Lo ha reso noto la Polizia, precisando che nello scontro sono rimasti uccisi quattro presunti criminali. Secondo la ricostruzione delle autorità, due agenti del Battaglione di pattugliamento delle vie di grande comunicazione avevano tentato di fermare due auto con a bordo un commando di uomini armati provenienti dalla favela di Vila Kennedy e diretti verso il quartiere Penha, teatro di dispute territoriali tra differenti organizzazioni criminali.

I conducenti hanno ignorato l’alt intimato dagli agenti, aprendo il fuoco e dando inizio a un inseguimento. I presunti banditi in uno dei veicoli sono riusciti a far perdere le proprie tracce. L’altra auto è stata inseguita per alcuni chilometri. La caccia ai sospetti si è conclusa nel quartiere di Ramos, dove, secondo la polizia, l’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una barriera.

Ne è seguito un intenso conflitto a fuoco, in cui sono morti quattro sospetti. Due poliziotti sono rimasti feriti. Uno è deceduto poco dopo il ricovero, mentre l’altro è tuttora ricoverato. Altre tre persone sono rimaste ferite. Al termine dell’operazione la Polizia ha sequestrato nell’auto dei banditi sei fucili d’assalto, tre pistole, una granata e diversi giubbotti antiproiettile.

Durante la sparatoria, il traffico sull’Avenida Brasil è stato parzialmente bloccato e alcuni automobilisti sono rimasti coinvolti nel fuoco incrociato.