Inseguimento attraverso diversi cantoni, giovane arrestato

Keystone-SDA

Un 24enne automobilista, alla guida sotto influsso di cocaina, è stato protagonista di un inseguimento che ha attraversato diversi cantoni. La corsa si è fermata con uno schianto contro una barriera a Eptingen (BL).

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(Keystone-ATS) Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia di Basilea Campagna, il giovane è fuggito dalle forze dell’ordine sulla A2 procedendo in direzione Basilea e attraversando i cantoni di Argovia, Soletta e Lucerna. È poi uscito dall’autostrada a Eptingen, dove è andato a scontrarsi con una barriera, senza riportare ferite. Dopo una breve fuga a piedi è stato arrestato.

L’uomo è risultato positivo alla cocaina. Guidava un’auto – presumibilmente rubata – con targa grigionese. A condurre le indagini sul caso sarà proprio la procura retica.