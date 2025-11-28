Inondazioni: più di 300 morti in Thailandia e Indonesia

Keystone-SDA

Il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito il Sud-Est asiatico è salito notevolmente oggi, con almeno 145 morti in Thailandia e 174 in Indonesia.

(Keystone-ATS) In Indonesia, così come nelle vicine Malesia e Thailandia, si vedono immagini di città allagate, persone intrappolate dalle acque e frane causate dal diluvio che imperversa da diversi giorni.

In Thailandia, “il numero totale di morti nelle province meridionali è di 145”, ha dichiarato venerdì pomeriggio il portavoce del governo Siripong Angkasakulkiat, aggiungendo che più di 100 persone sono morte nella sola provincia di Songkhla.

Il bilancio delle vittime è quasi triplicato venerdì.

Il sud è stato il più colpito, con le inondazioni che hanno costretto i residenti di Hat Yai ad aggrapparsi ai tetti in attesa di essere salvati in barca.

Più di 100 persone sono morte nella sola provincia di Songkhla, dove l’obitorio principale che accoglie i corpi delle vittime delle inondazioni nel sud del regno ha raggiunto la sua capacità, ha dichiarato un funzionario dell’ospedale locale..

174 morti anche in Indonesia

Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane che hanno colpito l’isola indonesiana di Sumatra è salito a 174, ha annunciato oggi un funzionario dei servizi di emergenza, aggiungendo che 80 persone risultano ancora disperse.

Secondo il rapporto, “abbiamo registrato 116 morti e 42 persone ancora disperse in tutta la provincia di Sumatra Nord”, ha dichiarato Suharyanto, capo dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (BNPB). Il bilancio delle vittime è di 23 nella provincia di Sumatra Ovest e di 35 ad Aceh, ha aggiunto.

“La nostra priorità rimane l’evacuazione e l’assistenza, e speriamo che il tempo migliori in modo da poter inviare un elicottero nella zona”, ha detto Ferry Walintukan, portavoce della polizia di North Sumatra, mentre molte strade sono state interrotte.

L’Indonesia e altri Paesi del Sud-Est asiatico sono soggetti a inondazioni e frane durante la stagione delle piogge, di solito da novembre ad aprile, ma le piogge monsoniche sono state aggravate da una tempesta tropicale che ha attraversato la regione.

Il cambiamento climatico ha anche aumentato l’intensità delle tempeste, accompagnate da piogge più intense, inondazioni improvvise e raffiche di vento più forti.

In Malesia, le inondazioni che hanno sommerso vaste aree dello stato settentrionale di Perlis hanno ucciso due persone.

Esercito nello Sri Lanka

Lo Sri Lanka ha schierato oggi l’esercito per aiutare le vittime delle inondazioni e delle frane che hanno causato 56 morti e 21 dispersi.

Elicotteri, navi della marina e mezzi corazzati sono stati utilizzati per evacuare gli abitanti dei villaggi di aree remote dell’isola, ha dichiarato l’autorità per la gestione delle emergenze (DMC).

Delle 56 persone morte, 26 sono state sepolte vive da frane nel distretto di Badulla, nel centro del Paese. Secondo il DMC, 21 persone risultano ancora disperse e 14 sono ricoverate in ospedale.

Le forti piogge hanno continuato a cadere sull’isola, con alcune regioni che hanno registrato fino a 360 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore, hanno dichiarato le autorità.