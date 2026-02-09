Iniziativa protezione alimenti: raccolte 133’000 firme

Keystone-SDA

L'alleanza che sostiene l'Iniziativa per la protezione degli alimenti ha annunciato di aver raccolto oltre 133'000 firme. Il comitato promotore intende consegnare i fogli con le sottoscrizioni entro i termini previsti il 27 febbraio alla Cancelleria federale.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito stamane dall’Associazione per alimenti senza OGM in una nota, questa cifra è stata raggiunta grazie al sostegno di oltre 50 organizzazioni. La Cancelleria federale provvederà ora a verificare la validità delle firme.

Il testo intende garantire, anche dopo la scadenza della moratoria sugli OGM, un controllo sugli organismi geneticamente modificati. L’iniziativa chiede la libertà di scelta per i consumatori, la protezione dell’agricoltura senza OGM e la sicurezza di fronte ai rischi che, secondo i promotori della proposta, la biotecnologia comporta, in particolare per l’agricoltura biologica.

La campagna per l’iniziativa è portata avanti dall’Associazione per alimenti senza OGM, sostenuta da associazioni agricole, ambientali e di difesa dei consumatori tra cui Bio Suisse, Greenpeace, Swissaid, l’associazione svizzerotedesca dei piccoli contadini (Kleinbauern-Vereinigung) e l’Alleanza svizzera per un’agricoltura senza OGM (SAG).