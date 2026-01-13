Iniziativa denaro contante è inadeguata, secondo governo

Il denaro contante deve essere garantito in Svizzera. Il Consiglio federale ne riconosce l'importanza per l'economia e la società, ma ritiene che l'iniziativa "Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote" non sia la strada giusta da seguire.

(Keystone-ATS) Lanciata dal Movimento svizzero per la libertà (MSL), sostenitore in passato ad esempio dell’iniziativa “Per la libertà e l’integrità fisica” (che puntava a impedire la discriminazione di chi avesse rifiutato una vaccinazione), essa chiede da un lato che le monete o le banconote siano sempre disponibili in quantità sufficiente e, dall’altro, che l’eventuale sostituzione del franco svizzero con un’altra valuta sia sottoposta al voto di popolo e Cantoni.

Il Consiglio federale ha elaborato un controprogetto diretto, approvato dal parlamento. Prevede che la garanzia dell’approvvigionamento di contante e l’utilizzo del franco svizzero come moneta nazionale, previsti dall’attuale legislazione, siano iscritti nella Costituzione.

Esso risponde così alla richiesta principale dell’iniziativa, ossia rafforzare il franco svizzero. Differisce però da essa perché prevede che sia la Banca nazionale svizzera, e non la Confederazione, a garantirne l’approvvigionamento.

Malgrado il controprogetto, i promotori hanno mantenuto la loro iniziativa. Il popolo sarà quindi chiamato a votare l’8 marzo su entrambi.