Iniziativa contro sperimentazione animale: poche le firme false

Keystone-SDA

L'iniziativa "Sì a un futuro senza esperimenti sugli animali" è stata depositata lo scorso novembre con circa 127'600 firme. "Sorprendentemente poche" di queste sono risultate false, ha sottolineato oggi l'associazione IG Tierversuchsverbots-Initiative CH.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli autografi non validi sono risultati 217, secondo i dati della Cancelleria federale. La cifra così bassa è sorprendente, ha scritto il presidente dell’associazione Renato Werndli in una nota. L’organizzazione ha in effetti lavorato con alcune aziende esterne, sospettate di aver falsificato firme in passato, viene evidenziato.

Come noto, la vicenda delle firme false raccolte a pagamento da aziende esterne ha creato scalpore nel 2024. Due cause sono al momento pendenti. Il Consiglio federale si è però detto contrario a un divieto di raccolta firme a pagamento. Una tavola rotonda sul tema è stata avviata.

L’iniziativa “Sì a un futuro senza esperimenti sugli animali” vuole completare l’articolo 80 della Costituzione federale con un divieto degli esperimenti sugli animali. Farebbero eccezione i provvedimenti che devono essere adottati nell’interesse di uno specifico animale. Sarebbero vietati anche la detenzione, l’allevamento e il commercio di animali a scopo di sperimentazione.

Basandosi su oltre cento studi, il comitato promotore ritiene gli esperimenti sugli animali eticamente e scientificamente inadeguati.