Iniziativa 10 milioni respinta dalla maggioranza dei Cantoni

Keystone-SDA

Ora è ufficiale: il popolo e i cantoni hanno respinto l'iniziativa dell'UDC "No a una Svizzera da 10 milioni!". Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, solo nove dei 20,5 cantoni finora conteggiati hanno detto "sì" e 11,5 hanno detto "no".

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(Keystone-ATS) Lukas Golder, politologo di gfs.bern, ha spiegato che a risultare decisiva è la netta proporzione di contrari registrata in Romandia e nei centri urbani.

I sì sono arrivati principalmente da cantoni della Svizzera tedesca, ma anche in Ticino l’oggetto ha raccolto il 50,7% dei consensi. Nei Grigioni è invece stato bocciato dal 51,5% degli aventi diritto.

Nota anche come Iniziativa per la sostenibilità, chiedeva di limitare la popolazione residente permanente nella Confederazione, stabilendo un tetto massimo di 10 milioni di abitanti fino al 2050. Raggiunta la quota di 9,5 milioni, Consiglio federale e Parlamento avrebbero dovuto adottare provvedimenti, in particolare nel settore dell’asilo e del ricongiungimento famigliare. Ad esempio, le persone ammesse a titolo provvisorio non avrebbero più potuto ottenere un permesso di dimora o di domicilio, né la cittadinanza elvetica.

Il governo avrebbe inoltre dovuto invocare le clausole previste dagli accordi internazionali che contribuiscono alla crescita demografica. Se le misure non fossero state sufficienti, il passo successivo sarebbe stato rescindere i trattati, tra i quali, dopo due anni, l’accordo sulla libera circolazione delle persone con l’Unione europea.

L’obiettivo dei promotori era porre un freno all’immigrazione di massa. A loro dire, questo fenomeno è all’origine di numerosi problemi, fra cui la carenza di alloggi, l’aumento della criminalità, la cementificazione del paesaggio, la pressione sul sistema educativo e i treni sovraffollati. D’altro canto, gli scettici, sostenuti da esecutivo e Camere, hanno evidenziato come l’iniziativa fosse un pericolo il benessere e il funzionamento della società. Per le imprese sarebbe infatti stato difficile continuare ad assumere la manodopera necessaria e agli ospedali e alle case di cura sarebbe mancato personale, senza dimenticare la messa in discussione della via bilaterale con l’Ue.