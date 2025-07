Iniziata in Irlanda esumazione di 796 bambini morti

Keystone-SDA

Sono iniziate oggi a Tuam, in Irlanda, le prime esumazioni dei 796 bambini sepolti senza una tomba tra il 1925 e il 1960 in una casa religiosa, a più di dieci anni dalla scoperta del sito.

(Keystone-ATS) Dopo aver sigillato a metà giugno il perimetro dell’ex fossa settica della casa di St. Mary delle Suore del Buon Aiuto a Tuam, nell’ovest del Paese, gli esperti irlandesi hanno iniziato ufficialmente gli scavi. L’obiettivo: trovare, analizzare, identificare, se possibile, e seppellire adeguatamente i resti dei bambini, inclusi molti neonati. Queste operazioni, svolte con l’assistenza di esperti provenienti da Colombia, Spagna, Regno Unito, Canada e Stati Uniti, dovrebbero durare due anni.

Sono stati raccolti campioni di Dna da una trentina di parenti, un processo che si prevede verrà ampliato nei prossimi mesi per raccogliere quante più prove genetiche possibili. La ricerca per salvare questi 796 bambini dall’oblio è iniziata nel 2014, quando Catherine Corless, una storica locale, ha portato alla luce prove dettagliate che attestavano la loro morte in questa casa.