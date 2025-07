Inizia la festa degli europei femminili

Keystone-SDA

In diverse città svizzere è ufficialmente iniziata la febbre per gli europei femminili di calcio, con i tifosi che si sono riversati nelle fan zone, accompagnati da temperature decisamente estive.

2 minuti

(Keystone-ATS) A Berna, ad esempio, il grande evento viene sottolineato dalla presenza di una grande ruota panoramica sulla Piazza federale. Questo pomeriggio – sotto il sole rovente – si è notata soprattutto la presenza di bambini, che hanno approfittato delle attrazioni, incluso un mini campo da calcio.

Fra le varie iniziative per l’apertura della zona dedicata ai tifosi vi sono diversi concerti, compresa l’esibizione dell’ex calciatore dello Young Boys e cantante Guillaume Hoarau.

A Basilea, e più precisamente sulla Barfüsserplatz, subito dopo l’apertura della fan zone non si è riscontrata una grande affluenza, ha constatato un corrispondente di Keystone-ATS sul posto. Molto probabilmente le temperature elevate hanno frenato diverse persone, nonostante ombrelloni e punti per dissetarsi.

Anche in questo caso sono in programma diversi concerti. Una seconda fan zone, sulla Messeplatz, offre invece attività più ludiche per le famiglie, con la presenza ad esempio di un enorme scivolo.

Le zone dedicate ai tifosi sono presenti in altre sei città: Zurigo, Ginevra, Lucerna, San Gallo, Thun e Sion. Queste ultime oggi non erano però ancora operative. La rassegna calcistica femminile inizierà domani con incontri a Thun e Basilea e si concluderà il 27 luglio.