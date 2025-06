Inizia il vertice Nato a L’Aia, questa sera la cena dei leader

A L'Aia oggi inizia ufficialmente il vertice della Nato.

(Keystone-ATS) Il programma prevede nel primo pomeriggio una sessione sull’industria della difesa, dove saranno presenti i presidenti del Consiglio Europeo Antonio Costa e della Commissione Ursula von der Leyen, seguito da un incontro trilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, patrocinato dal padrone di casa, Mark Rutte.

L’azione vera però è prevista in serata, con l’arrivo verso le 18:00 del presidente statunitense Donald Trump, in tempo per la cena dei leader offerta dai reali d’Olanda ai 32 alleati (parteciperà anche il presidente ucraino). A latere, la cena di lavoro dei ministri degli Esteri (nel formato Consiglio Nato-Ucraina) e dei ministri della difesa.

Domani, invece, è in calendario la sessione di lavoro dei leader, dalle 10:30 alle 13:00, appositamente stringata per evitare possibili tensioni con Trump. In chiusura era prevista una tavola rotonda tra il presidente Usa e i partner asiatici – Giappone, Sud Corea, Australia, Nuova Zelanda – ma le ultime indicazione sono che sia stata cancellata. In compenso Zelensky sostiene di avere in programma un bilaterale con Trump.

Intervenendo al Public Forum prima dell’inizio del vertice della Nato, il segretario generale della Nato Mark Rutte ha dichiarato che in tutta l’Alleanza “si stanno prendendo misure” per far sì che vi sia il numero necessario di uomini nelle forze armate.

“Alcuni Paesi vanno verso la coscrizione, altri stanno scegliendo altri sistemi, è una decisione di ogni capitale”, ha sottolineato ricordando che la Germania avrà bisogno di almeno “60mila persone in più”.

“La Russia – ha poi detto Rutte – è la minaccia diretta e di lungo termine principale della Nato ma non è l’unica. Il fianco sud è cruciale per noi, perché Mosca e Pechino stanno rapidamente guadagnando influenza, principalmente nel Sahel ma non solo e non dobbiamo essere ingenui”.