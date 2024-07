Iniezioni dimagranti, attesi costi per centinaia di milioni

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il clamore e la curiosità attorno alle iniezioni per la perdita di peso, destinate in primis ai diabetici, sta facendo lievitare enormemente i costi sanitari.

Parola di Philomena Colatrella, Ceo della cassa malattia CSS, secondo cui l’anno prossimo le spese per tutti gli assicuratori ammonteranno a diverse centinaia di milioni di franchi.

In un’intervista pubblicata dall’edizione online del Tages-Anzeiger Colatrella stima che per CSS il costo del solo soppressore dell’appetito Wegovy supererà i 50 milioni di franchi nel 2025.

Non si sa ancora se i costi per altre terapie – ad esempio per la cura di malattie cardiache, la cui incidenza potrebbe calare – diminuiranno a loro volta, ha spiegato Colatrella. Anche le conseguenze a lungo termine non sono ancora chiare, stando alla manager, secondo cui “stiamo assistendo è un fortissimo aumento dei volumi”.

Da un confronto con gli Stati Uniti, la Germania e il Canada è emerso che la Svizzera ha il più alto utilizzo pro capite di iniezioni di tali medicamenti, in base a uno studio pubblicato sulla rivista specializzata “JAMA Internal Medicine”. La Svizzera è uno dei pochi Paesi in cui il costo dell’iniezione è rimborsato dall’assicurazione di base a determinate condizioni.

Vendite elevate, prezzi in calo?

Nel corso dell’intervista, la Ceo si è espressa anche per nuovi modelli di prezzo e di finanziamento. “Abbiamo bisogno di nuovi approcci per poter continuare a finanziare in futuro farmaci altamente efficaci e innovativi”, ha spiegato. Gli assicuratori vogliono garantire l’accesso ai nuovi medicinali e per questo devono discutere dei prezzi. Colatrella vorrebbe incominciare con le terapie più vendute, come Wegovy e il farmaco per il diabete Ozempic, anch’esso utilizzato per dimagrire. “Se le vendite di un farmaco sono elevate, il prezzo dovrebbe ridursi”.

Colatrella auspica anche migliori informazioni sull’efficacia delle terapie.”Ci mancano i dati, come la registrazione sistematica dei successi terapeutici. Per questo non possiamo sapere se l’aumento dei costi sia compensato da un corrispondente miglioramento della salute”, ha sottolineato la manager.

L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic ha autorizzato Wegovy – farmaco ottenibile su prescrizione medica destinato alle persone obese o con sovrappeso significativo con malattia concomitante – nel 2022. Parte dei costi è coperta dalle casse malattia a partire da marzo di quest’anno.

I farmaci Ozempic, Saxenda e Wegovy sono preparati che possono essere autosomministrati con una penna per iniezioni. Originariamente concepiti per il trattamento dei pazienti diabetici, riducono anche il senso di fame, aiutando chi vuole a perdere peso. Il costo mensile di questa terapia è di circa 200 franchi. Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’11-13% degli adulti in Svizzera presenta un grave sovrappeso.

Attualmente, in tutto il mondo si registrano strozzature nelle forniture nelle forniture di questi preparati. In alcuni casi si registrano anche notevoli effetti collaterali e le conseguenze a lungo termine sono ancora sconosciute.