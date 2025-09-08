La televisione svizzera per l’Italia

Ingegneria meccanica, crescita debole anche prima dei dazi

Keystone-SDA

Particolarmente colpito dai recenti dazi imposti dall'amministrazione del presidente americano Donald Trump, il ramo dell'ingegneria meccanica svizzera stenta in realtà a decollare da anni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) È quanto mette in luce un’analisi odierna dell’Ufficio federale di statistica (UST), secondo cui il suo sviluppo nell’ultimo decennio è stato di gran lunga inferiore a quello complessivo del settore secondario.

Il ramo “Fabbricazione di macchinari e apparecchiature” è uno dei tradizionali punti di forza dell’industria elvetica, sottolinea l’UST in una nota. Tuttavia, tra il secondo trimestre del 2015 e il secondo trimestre del 2025 ha segnato un aumento delle cifre d’affari pari solo all’11,2%.

Tale tasso è deludente se paragonato a quello dell’intero settore secondario, che nei dieci anni in questione è cresciuto molto più rapidamente (32,3%). Questa differenza di oltre 20 punti percentuali illustra le sfide strutturali che devono affrontare le aziende attive nel campo, indica l’UST.

Ciò ha avuto ripercussioni anche sull’occupazione: mentre dal 2015 globalmente il settore ha registrato un incremento del 3,3%, l’ingegneria meccanica ha al contrario accusato un calo del 2,9%. Rispetto allo stesso trimestre del 2024, questa flessione sale al 3,5%.

Va comunque segnalato come i dati relativi al fatturato su base annua siano in controtendenza a quelli su scala decennale. Il ramo dell’ingegneria meccanica ha in effetti visto in dodici mesi la propria cifra d’affari salire dello 0,7%. Nello stesso periodo, il settore nel suo insieme ha subito una contrazione dell’1,2%.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR