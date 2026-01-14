Influenza rimane a un livello elevato in Svizzera

Keystone-SDA

L'ondata di influenza in Svizzera rimane a un livello elevato. Il numero di casi segnalati la scorsa settimana è leggermente diminuito, ma secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non è ancora possibile stabilire se sia già stato raggiunto il picco.

1 minuto

(Keystone-ATS) La scorsa settimana sono stati segnalati 27,51 casi di influenza confermati in laboratorio ogni 100’000 abitanti. Ciò rappresenta un calo del 24,5% rispetto a sette giorni prima, secondo i dati pubblicati oggi dall’UFSP. In totale sono stati notificati 2501 casi di influenza.

A livello regionale Il numero più elevato di casi confermati ogni 100’000 abitanti è stato registrato nei cantoni di Basilea Città (60,08), Giura (45,43) e Soletta (43,13); mentre il più basso nei cantoni di Svitto (10,66), Obvaldo (12,61) e Zugo (14,21).

Nel monitoraggio delle acque reflue la carica virale resta elevata. Solo a Ginevra e Lugano si registra una diminuzione. Inoltre le visite ambulatoriali per infezioni respiratorie acute sono nuovamente aumentate dopo il calo registrato durante le festività.

Il sottoclade K del sottotipo H3N2, recentemente apparso in molti paesi, circola anche in Svizzera. Tuttavia, al momento non vi sono indicazioni di una maggiore gravità delle infezioni associate a questo sottoclade.