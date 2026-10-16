Influencer Maga Loomer si ‘propone’ come portavoce a Casa Bianca

Keystone-SDA

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"Ascoltatemi bene: Laura Loomer come Addetta Stampa". Lo scrive su X la stessa giornalista e influencer Maga, nonché stretta alleata di Donald Trump, in un post con cui si sembra candidarsi al ruolo di portavoce della Casa Bianca.

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(Keystone-ATS) Loomer è nota per la sua recente conversione e il sostegno convinto a favore dell’Ucraina, dopo aver aspramente criticato le posizioni del presidente Volodymyr Zelensky, a seguito di un suo viaggio a Kiev e dell’esperienza delle sirene di allerta per gli attacchi russi. “Il popolo ucraino sta semplicemente cercando di sopravvivere”, aveva scritto.

In un altro post successivo, l’influencer scrive che, “personalmente, credo che la gente si stia comportando in modo inutilmente crudele nei confronti di Katie Zacharia”, la portavoce licenziata dopo appena cinque giorni. “Sembra una brava persona che voleva semplicemente servire il presidente. Ci sono persone che lavorano alla Casa Bianca e passano informazioni alla Cnn e alla Msdnc ogni giorno. Era nervosa. Non è un crimine”.

Tuttavia, “se guardiamo ai 44.000 dipendenti federali che lavorano per questa amministrazione, ci sono persone al servizio del presidente Trump che fanno cose ben peggiori quotidianamente per ostacolarlo. Auguro il meglio a Katie. Trovo fantastico che il presidente Trump abbia persone così devote alla sua causa, disposte a esporsi ogni giorno a critiche e pignolerie pubbliche. Sono certa che lui lo apprezzi e credo che Katie avesse buone intenzioni”, aggiunge Loomer.

“Ora lasciatela in pace. Questo accanimento continuo è semplicemente maligno. Lasciatela stare. Non è un bel comportamento. E se lo dico io, potete star certi che non lo è davvero”, conclude.