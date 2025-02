Influencer, “5 mesi fa ho avuto 13esimo figlio Musk”

Keystone-SDA

La scrittrice e influencer trumpiana Ashley St. Clair ha rivelato oggi su X di aver dato alla luce cinque mesi fa un figlio con Elon Musk, che è il tredicesimo dell'imprenditore e capo del Doge.

(Keystone-ATS) “Cinque mesi or sono ho dato il benvenuto in questo mondo a un nuovo bambino. Elon Musk ne è il padre. Non l’ho rivelato prima per tutelare la privacy e la sicurezza del nostro figlio, ma negli ultimi giorni è diventato chiaro che i tabloid intendono farlo, senza curarsi dei danni che causeranno”, si legge nel post dell’influencer, autrice del libro “Elephants Are not Birds”.

“Intendo permettere al nostro figlio di crescere in un ambiente normale e sicuro. Per questa ragione, chiedo ai media di rispettare la privacy di nostro figlio e di astenersi dal giornalismo invadente”, conclude il post di St. Clair, introdotto dalla celebre frase di Giulio Cesare: “Alea iacta est” (Il dado è tratto).