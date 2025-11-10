Indonesia: ex presidente Suharto nominato “eroe nazionale”

Keystone-SDA

L'Indonesia ha aggiunto l'ex presidente Suharto nella lista degli "eroi nazionali" durante una cerimonia che si è tenuta oggi, nonostante le critiche di attivisti e accademici sul rispetto dei diritti umani durante il regime del defunto dittatore militare.

1 minuto

(Keystone-ATS) In un decreto letto dal segretario militare presidenziale, Suharto è stato nominato tra le 10 persone da aggiungere al catalogo degli eroi nazionali.

A presiedere la cerimonia della Giornata degli eroi nazionali è stato il presidente Prabowo Subianto, ex genero di Suharto.