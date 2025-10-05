La televisione svizzera per l’Italia

Indonesia, crollo della scuola, 45 morti

Keystone-SDA

A una settimana dal crollo della scuola islamica di Sidoarjo, in Indonesia, è salito a 45 morti il bilancio delle vittime mentre continuano le operazioni di soccorso per individuare altri dispersi.

(Keystone-ATS) Una parte dell’edificio aveva ceduto all’improvviso lunedì scorso, durante le preghiere pomeridiane degli studenti, tutti ragazzini tra i 12 e i 17 anni.

I soccorritori hanno estratto dalle macerie, oltre ai cadavei, 104 persone ancora in vita mentre i dispersi sono almeno 26, secondo quanto ha riferito il direttore dell’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso.

Gli investigatori stanno esaminando le cause del crollo ma, secondo gli esperti, i primi indizi suggeriscono che la costruzione non fosse conforme alle regole.

