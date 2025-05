India-Pakistan: scambio di colpi, decine di morti

Keystone-SDA

Almeno 34 persone sono morte negli attacchi reciproci degli eserciti indiano e pakistano: almeno 26 civili hanno perso la vita in Pakistan e altre otto persone sono morte in India.

(Keystone-ATS) Lo hanno reso noto il portavoce dell’esercito pakistano, il tenente generale Ahmed Chaudhry, e fonti indiane. Si tratta del più grave scontro militare tra i due Paesi negli ultimi 20 anni.

L’India ha lanciato attacchi missilistici contro nove siti che ospitano “infrastrutture terroristiche” situate sul territorio pakistano come rappresaglia per l’attacco del 22 aprile nel Kashmir indiano, ha annunciato New Delhi.

“Di recente, le forze armate indiane hanno lanciato l’operazione Sindoor colpendo le infrastrutture terroristiche in Pakistan da dove venivano organizzati e diretti gli attacchi terroristici contro l’India”, ha affermato il governo indiano in una breve dichiarazione.

I comandi del Pakistan hanno dal canto loro reso noto che cinque località del Paese sono state prese di mira dagli attacchi aerei indiani. Il tenente generale Ahmed Sharif Chaudhry ha detto che “Il Pakistan ha avviato rappresaglie sia via terra che via aria”.

In seguito l’esercito indiano ha accusato il Pakistan di “violare nuovamente l’accordo di cessate il fuoco sparando con l’artiglieria a Bhimber Gali, nell’area di Poonch-Rajauri”, oltre la linea di demarcazione in Kashmir.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha affermato che l’India ha condotto attacchi “vigliacchi” in cinque località del territorio amministrato da Islamabad. In una dichiarazione su X, Sharif ha avvertito che il suo Paese “ha tutto il diritto di rispondere con la forza a questo atto di guerra imposto dall’India”. E “l’intera nazione” è al fianco delle forze armate pakistane su “come affrontare il nemico”.