India: ressa allo stadio di cricket a Bangalore, morti e feriti

Keystone-SDA

Una calca si è scatenata all'esterno dello stadio di Bangalore, nel sud dell'India, dove una folla immensa si era radunata per celebrare la squadra locale di cricket dopo la vittoria nella Premier league indiana. Secondo NDTV si contano almeno 11 morti e 50 feriti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le immagini mostrano la polizia trasportare feriti e persone prive di sensi in un ospedale vicino. Molti presenti ai festeggiamenti sono svenuti nella calca, hanno riferito testimoni oculari citati da NDTV.

Il caos è iniziato dopo che una folla si è radunata vicino allo stadio M. Chinnaswamy per una cerimonia di congratulazioni alla squadra dei Royal Challengers Bengaluru (RCB), per la vittoria nella Premier league dopo 18 anni, organizzata dalla Karnataka State Cricket Association (KSCA), spiega l’emittente tv indiana.

Il vice primo ministro dello Stato del Karnataka, DK Shivakumar, ha dichiarato che la folla era “incontrollabile”. “Mi scuso per il sovraffollamento”, ha dichiarato Shivakumar, spiegando che si erano preparati per 5’000 persone ma ne “sono arrivate centinaia di migliaia”. Per il vicepremier, il bilancio delle vittime “non è ancora noto. Facciamo appello alla popolazione affinché mantenga la calma”.