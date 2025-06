India: precipita aereo con 242 persone a bordo, un sopravvissuto

Un aereo di linea della compagnia Air India diretto a Londra-Gatwick è precipitato subito dopo il decollo da Ahmedabad, nel Gujarat, ed è caduto su un'area residenziale. Si parla di un solo sopravvissuto tra le 242 persone a bordo.

(Keystone-ATS) Il volo AI 171, un Boeing 787-8 Dreamliner, partito alle 13.39 (le 10.39 in Svizzera) dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel, trasportava 230 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio, fa sapere Air India, citata da India Today. I passeggeri, informa l’aviolinea, risultano essere 169 cittadini indiani, 53 britannici, sette portoghesi e un canadese.

Stando alla BBC l’aereo ha interrotto i contatti con la torre di controllo pochi secondi dopo il decollo. Secondo i dati di Flight Radar riportati dai media indiani e dall’emittente britannica, in quel momento il velivolo era a un’altezza di appena 625 piedi, pari a circa 200 metri.

I servizi di soccorso indiani hanno già individuato i resti di oltre 200 persone rimaste vittime dell’incidente, riferisce la polizia locale dando conferma per ora di “204 morti” accertati, mentre gli accertamenti proseguono. La stessa polizia – sulla base di verifiche preliminari da confermare – riteneva che non vi fossero superstiti fra le 242 persone che erano a bordo e che vi siano state alcune vittime anche a terra.

Secondo i media locali, che citano un investigatore, un passeggero risulta essere stato soccorso miracolosamente ancora in vita e portato in ospedale. Non sono chiare al momento le sue condizioni, né le prospettive di sopravvivenza.

Intanto Boeing si è detta è pronta ad aiutare Air India, sottolineando che invia i suoi “pensieri” a “tutte le persone colpite”. “Siamo in contatto con Air India e siamo pronti a supportarli”, si legge in una nota della Boeing. “I nostri pensieri sono rivolti ai passeggeri, all’equipaggio, ai soccorritori e a tutti coloro che sono stati colpiti”. Poco dopo l’incidente, il gigante dei voli Usa aveva dichiarato di essere “al lavoro per raccogliere ulteriori informazioni” sul tragico incidente.