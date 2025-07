India: al via sciopero generale, paralizzati i trasporti

Keystone-SDA

Uno sciopero generale nazionale di 24 ore, indetto dai sindacati per protestare contro le politiche anti-sindacali del governo centrale, sta mettendo a soqquadro l'India. I trasporti pubblici sono quasi completamente paralizzati in varie zone del paese.

(Keystone-ATS) Nello Stato dell’Odisha migliaia di aderenti del Centre of Indian Trade Unions (Citu) hanno bloccato l’autostrada nazionale intorno alla capitale Bhubaneswar.

Nello Stato del Bihar i manifestanti hanno occupato i binari nello snodo ferroviario di Jehanabad. Analoghe manifestazioni nel Bengala Occidentale dove tutti i treni sono bloccati.

In Kerala lo sciopero ha visto un’adesione quasi totale, con le principali attività sospese, e i negozi chiusi al 90%, mentre marce di protesta attraversano le città.

Lo sciopero è stato proclamato da un forum di 10 sindacati nazionali, che hanno presentato al governo un documento con 17 richieste. Tra le domande, la cancellazione dei contratti di lavoro a termine, l’annullamento del programma di apprendistato Agnipath, l’orario di lavoro giornaliero di otto ore massime.

I sindacati affermano che le politiche economiche del governo hanno aumentato la disoccupazione, fatto salire i prezzi dei beni essenziali e diminuito i salari e tagliato le spese per il welfare. Ma hanno anche sottolineato la crescita delle diseguaglianze e l’aumento delle difficoltà sia per le fasce più povere della popolazione sia per la classe media.