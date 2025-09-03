La televisione svizzera per l’Italia

India: 30 morti nell’alluvione che sta devastando il Punjab

Keystone-SDA

Si contano almeno 30 vittime tra le 350.000 persone colpite dall'alluvione che sta devastando lo stato del Punjab, nel nord dell'India.

(Keystone-ATS) Secondo le autorità locali tutti i 23 distretti della regione, caratterizzata da una economia a prevalenza agricola, sono stati coinvolti dagli allagamenti provocati dalle piogge di fine monsone molto più intense del solito. Quasi 150.000 ettari di terreni abitualmente coltivati sono sommersi.

Bhagwant Mann, il primo ministro dello stato, ha affermato che l’alluvione di questi ultimi giorni è la peggiore mai vissuta dal Punjab dal 1988, e ha lanciato un pressante appello al governo centrale di Delhi perché non abbandoni gli agricoltori.

