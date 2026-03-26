India: 10 morti e numerosi feriti in scontro tra autobus e camion

Keystone-SDA

L'incendio provocato dallo scontro tra un camion e un autobus privato lungo un'autostrada dello Stato indiano dell'Andhra Pradesh ha provocato la morte di dieci passeggeri e almeno una ventina di feriti gravi.

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(Keystone-ATS) Secondo i media indiani sull’autobus viaggiavano una quarantina di persone. Il responsabile della squadra di polizia accorsa sul luogo dell’incidente assieme ai soccorritori ha fatto sapere che il numero delle vittime è molto probabilmente destinato ad aumentare.