Incontro Papa-Rubio “amichevole e costruttivo”

Keystone-SDA

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone XIV. L'incontro, durato circa 45 minuti, è stato "amichevole e costruttivo", ha affermato all'agenzia francese Afp una fonte statunitense.

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(Keystone-ATS) L’udienza ha sottolineato “la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana”, sostiene il Dipartimento di Stato in una nota pubblicata a margine.

Rubio e Leone XIV, aggiunge la stessa fonte, hanno discusso della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune per l’emisfero occidentale. L’ex senatore della Florida si è poi intrattenuto con il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin.

La visita si inserisce in un contesto di tensioni fra il presidente Donald Trump e il papa. Nelle ultime settimane, il tycoon, infastidito dalle dichiarazioni sulla pace del pontefice, lo ha più volte attaccato, definendolo ad esempio “debole e pessimo in politica estera” e accusandolo di “mettere in pericolo molti cattolici”. Parole molto dure che sono state condannate anche dagli alleati degli Usa.