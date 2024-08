Incontro Austin-Umerov in vista del gruppo di contatto per Kiev

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) “Gli Stati Uniti non cesseranno di sostenere un’Ucraina libera e sovrana”: lo ha detto il segretario alla difesa americano, Lloyd Austin, ricevendo al Pentagono il ministro della difesa ucraino, Rustem Umerov.

Austin ha condannato l’assalto della Russia alle infrastrutture civili critiche dell’Ucraina all’inizio di questa settimana e ha affermato che gli Stati Uniti continueranno a guidare alleati e partner nel fornire capacità chiave per aiutare l’Ucraina a difendersi. “Vorrei essere chiaro, non è mai accettabile prendere di mira i civili e la resilienza dell’Ucraina la aiuterà a prevalere sull’aggressione e le atrocità di Putin”, ha affermato.

I due leader si sono incontrati oggi in vista dell’incontro (il 24mo) della prossima settimana del gruppi di contatto per la difesa dell’Ucraina presso la base aerea di Ramstein, in Germania. Austin ha riferito che i partner spingeranno per soddisfare le urgenti esigenze del campo di battaglia dell’Ucraina, tra cui le capacità di difesa aerea per respingere gli attacchi missilistici e dei droni russi.

Umerov ha affermato che il focus dell’incontro erano discussioni dettagliate sulla situazione attuale sul campo di battaglia e sulla “visione, gli obiettivi e i piani” dell’Ucraina.