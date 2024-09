Incidente aereo in base militare Bulgaria

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un grave incidente è avvenuto oggi nella base aerea militare ‘Graf Ignatievo’, nel sud della Bulgaria. Un aereo da addestramento L-39 ZA di produzione ceca si è schiantato al suolo mentre eseguiva una manovra complessa a un’altitudine estremamente bassa.

Il ministero della Difesa ha annunciato che sono state adottate misure per localizzare gli incendi e stabilire le cause dell’incidente.

Questo tipo di aereo ha due posti, uno per il pilota in addestramento e uno per l’istruttore. Secondo i media locali, nell’incidente i sedili a eiezione non si sarebbero attivati e le due persone a bordo sarebbero morte.

Il volo di addestramento si svolgeva nell’ambito dei preparativi alla vigilia di un grande spettacolo aereo previsto per domani in occasione del 20mo anniversario dell’adesione della Bulgaria alla Nato. A causa dell’incidente, il ministro della Difesa, Atanas Zaprianov, ha cancellato lo svolgimento dello spettacolo aereo.

Alcuni media locali collegano l’incidente con la data di oggi, ‘venerdì 13’, giorno nefasto che porta sfortuna secondo le superstizioni bulgare.