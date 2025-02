Incidente a Toronto, aereo Delta capovolto in atterraggio

Keystone-SDA

Incidente all'aeroporto di Toronto, in Canada, dove un volo Delta Airlines proveniente da Minneapolis si è capovolto durante l'atterraggio. Ci sarebbero almeno otto feriti, riportano i media americani.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito dai servizi paramedici, degli otto feriti uno è in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. Gli altri sette hanno accusato ferite non critiche,.Tutte le piste dell’aeroporto di Toronto sono chiuse, riferisce Cnn.