Incertezze sul processo svizzero contro lo zio di Bashar al-Assad

Ci sono ancora "molte incognite" intorno all'ex vicepresidente siriano Rifaat al-Assad dopo la caduta del regime di suo nipote Bashar al-Assad, secondo l'ONG con sede a Ginevra Trial International.

(Keystone-ATS) Ma negli ultimi giorni è aumentata l’esigenza della popolazione di trovare l’uomo preso di mira dalla giustizia svizzera.

Rimangono “molte incertezze”, perché dobbiamo ancora capire dove si trovi Rifaat al-Assad, ha dichiarato oggi all’agenzia Keystone-ATS Benoît Meystre, consulente legale dell’ONG. “Potrebbe aver lasciato il Paese, ma è anche possibile che sia stato arrestato o addirittura che sia morto”, ha spiegato.

Se il Tribunale penale federale otterrà la prova che lo zio di Bashar al-Assad è morto, il procedimento in corso in Svizzera si concluderà. Secondo Meystre, la situazione attuale non ha alcun impatto sull’inchiesta in quanto tale.

“Necessità di giustizia”

Rifaat al-Assad, soprannominato il “macellaio di Hama”, è accusato dal Ministero pubblico della Confederazione di crimini di guerra e contro l’umanità risalenti al febbraio 1982, durante la sanguinosa repressione di una rivolta islamista nella città di Hama, nella Siria centrale. Furono uccise tra le 10’000 e le 40’000 persone.

“Riteniamo che la necessità di giustizia si sia accentuata con i recenti eventi”, ha affermato Meystre. L’apertura delle carceri siriane potrebbe dare accesso ai testimoni del massacro che potrebbero testimoniare in un processo in Svizzera, ha aggiunto Meystre.

A suo avviso, la giustizia elvetica avrebbe un ruolo da svolgere se l’ex vicepresidente siriano venisse trovato, poiché è improbabile che le autorità siriane siano in grado di processare i complici del regime nel breve periodo.