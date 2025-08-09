Incendio vicino ad Atene, ancora al lavoro più di 260 pompieri

Keystone-SDA

Centinaia di pompieri sono alle prese oggi, per il secondo giorno consecutivo, con un vasto incendio vicino ad Atene che ha già causato un morto, mentre si teme un ulteriore peggioramento della situazione a causa dei forti venti.

(Keystone-ATS) Più di 260 vigili del fuoco, 80 autopompe e 12 aerei sono stati dispiegati a Keratea, una zona rurale situata a circa 43 chilometri a sud-est della capitale greca, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco.

“Il fuoco si è indebolito, ma ci sono ancora focolai attivi”, ha aggiunto. Ieri sera decine di persone sono state evacuate dalle loro case e da un centro di cura per anziani, mentre le fiamme si avvicinavano alla località balneare di Palaia Fokaia. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un anziano in una capanna vicino alla città di Keratea.