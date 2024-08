Incendio in un palazzo ad est di Londra, due feriti

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Oltre 200 vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio a Dagenham, nella zona est di Londra, e due persone ferite sono state trasportate in ospedale.

Lo riporta Sky News affermando che decine di persone, tra cui bambini, sono state evacuate ed è in corso una “importante operazione di ricerca e soccorso”.

I vigili del fuoco di Londra hanno affermato che l’edificio, descritto come un edificio residenziale e commerciale ad uso misto, presentava “diversi problemi di sicurezza antincendio”.

Come ha affermato un portavoce della London Fire Brigade, “l’intero edificio” è stato colpito dalle fiamme, comprese le impalcature dei lavori in pieno svolgimento per rimuovere il rivestimento “non conforme” presente sul palazzo.

L’avvio su vasta scala di questo tipo di ristrutturazioni nella capitale e in altre città inglesi era iniziato dopo il rogo della Grenfell Tower, palazzone di edilizia popolare divorato ai piani alti dalle fiamme il 14 giugno 2017 ai margini del quartiere londinese di Kensington & Chelsea, in cui morirono 72 persone.

Come è emerso, l’incendio era stato alimentato da pannelli infiammabili a basso costo installati sulla facciata dai gestori privati dell’ex edificio pubblico grazie a una normativa anti-incendi carente e sulla scia di una serie di allarmi precedenti ignorati. Nel palazzo di Dagenham, sebbene sia stata completata la piena evacuazione con oltre 100 persone portate in salvo, è necessario, secondo quanto affermato dai pompieri, compiere un ulteriore controllo all’interno dell’edificio. Al contempo sono state avviate le indagini per capire la causa dell’incendio.