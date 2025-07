Incendio a Marsiglia, le fiamme hanno raggiunto la città

Keystone-SDA

Le fiamme dell'incendio divampato stamattina in una banlieue di Marsiglia, alle Pennes-Mirabeau, sono arrivate nella seconda città della Francia, dove ai residenti di alcuni quartieri è stata data disposizione di restare dentro casa.

(Keystone-ATS) In un messaggio di allerta diffuso alle 16 dal prefetto della regione su tutti i cellulari, si legge: “Incendi in foresta a Marsiglia. Lasciate la zona della foresta immediatamente. Chiudetevi in un edificio in muratura. Chiudete finestre e porte”. L’incendio ha per ora distrutto 350 ettari di boscaglia.

In precedenza si era appreso che il rogo ha costretto le autorità a chiudere l’aeroporto di Marseille-Provence. Sono stati annullati 4 voli e un’altra decina di aerei sono stati fatti atterrare a Nizza, a Nimes, a Lione e a Montpellier. Secondo la tv France 3, all’origine dell’incendio ci sarebbe stata un’auto in fiamme sull’autostrada A552.