Incendi Canada, ‘oltre 400 vigili fuoco stranieri in campo’

(Keystone-ATS) Più di 400 vigili del fuoco stranieri sono stati chiamati per aiutare il Canada a combattere un violento incendio in un parco nazionale nell’ovest del Paese. Lo ha annunciato il premier Justin Trudeau.

“Oltre 400 vigili del fuoco dei nostri amici in Australia, Nuova Zelanda, Messico e Sudafrica sono in viaggio per combattere gli incendi in Alberta, fianco a fianco con le nostre squadre canadesi”, ha scritto su X.