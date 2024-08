Inaugurazione di un memoriale a Henri Guisan al San Gottardo

(Keystone-ATS) Un memoriale dedicato a Henri Guisan è stato inaugurato oggi nella Fortezza del San Gottardo in occasione del 150° anniversario della nascita del generale.

Alla cerimonia hanno partecipato il capo dell’esercito Thomas Süssli e il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi.

Per celebrare la ricorrenza, il museo della Fortezza del San Gottardo ha installato un monumento dedicato a Guisan sotto forma di murales alti alcuni metri visibili sui portali d’ingresso del Sasso San Gottardo blindati e pesanti diverse tonnellate, si legge in un comunicato odierno. Quando le porte sono chiuse, Guisan attira l’attenzione in sella al suo cavallo “Nobs”.

Quando le porte sono aperte, durante l’orario di apertura del museo, il monumento si trasforma in due parti, che sono attaccate alle superfici interne delle ali del portale: in ricordo della vicinanza del generale al popolo, che saluta gli ospiti che entrano ed escono con un amichevole gesto.

Sul cancello opposto è visibile una torre gialla. Il simbolo delle truppe della fortezza ricorda che la stessa fu costruita come baluardo difensivo centrale nella regione alpina nell’ambito della strategia del “Ridotto nazionale” ideata dal generale.

Il direttore del museo Damian Zingg è convinto che studiare Guisan e la sua storia sia molto istruttivo. “Si tratta di leadership, strategia e tattica, di autenticità, credibilità, comunicazione esemplare nella lingua della persona a cui ci si rivolge e capacità di conquistare la fiducia delle persone in tutte le regioni linguistiche del paese”, indica Zingg citato nel comunicato.

“Sapendo che gli attuali conflitti militari stanno sviluppando dinamiche proprie, il cui esito è molto incerto, vale sicuramente la pena dare un’occhiata a Guisan e al suo tempo”, sottolinea.

Henri Guisan nacque il 21 ottobre 1874 a Mézières (VD). Quando la situazione in Europa si deteriorò nell’estate del 1939, l’allora comandante di corpo fu eletto generale dell’esercito svizzero dall’Assemblea federale il 30 agosto 1939: un grado che non esisteva nell’esercito in tempo di pace.

Due giorni dopo, la Wehrmacht tedesca invase la Polonia su ordine di Hitler e iniziò la Seconda Guerra mondiale. Nel suo rapporto al Grütli del 25 luglio 1940, il generale Guisan presentò la strategia del “Ridotto nazionale”, volta a concentrare la difesa militare sulla regione alpina. Guisan morì il 7 aprile 1960 a Pully, vicino a Losanna.